السبت 11 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أحمد الشوكي ومريم ترك يقطعان الحداد الغنائي بقصيدتين‘‘رائحة القهوة ‘‘و‘‘الدنيا تعجبني‘‘

موسيقارأحمدالشوكي
موسيقارأحمدالشوكي ومغنية مريم ترك والموزع د.إيهاب عبدالسلام

انتهت المغنية مريم ترك من تسجيل قصيدتي‘‘رائحة القهوة‘‘ والدنيا تعجبني‘‘ من كلمات والحان  أحمدالشوكي وتوزيع د إيهاب عبدالسلام الذي يتعاون مع أحمدالشوكي في باكورة عملهما.

 

 وصرحت المغنية د.مريم ترك والأستاذة بالكونسرڤتوار أن هذه التجربة الجديدة جديرة بالاحتفاء بها في زمن عز فيه الجمال.

الشاعر الموسيقار أحمدالشوكي والموزع د. إيهاب عبدالسلام 

 وأعرب المؤلف الموسيقي والموزع د. إيهاب عبدالسلام أن الغناء سلاح في مواجهة كل عدوان الذي لن يكسرنا لنفتقد الغناء الذي عليه أن يكون موجها لصالحنا فالغناء كالقنبلة في زمن البغي وإذا تخلي عنه أهله فقدنا هويتنا وقضيتنا.

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