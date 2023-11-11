أسعار العملات العربية صباح اليوم السبت بـ ماكينات الصرف الألي

أسعار العملات.. شهدت أسعار العملات العربية خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم السبت، استقرارًا، بماكينات الصرف الألي، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية صباح اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي، وتحرص بوابة الوفدج على تقديم كافة المعلومات التي تطرأ على الساحة المصرفية بصورة لحظية لاسيما العملات، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

أسعار العملات العربية اليوم السبت

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في إيجي بنك نحو 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 98.98 جنيه للشراء و99.91 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 98.98 جنيه للشراء 99.91 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء و100.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.38 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.