القمة السعودية الافريقية..أبرز ماجاء بالبيان الختامي حول التعديات الوحشية لإسرائيل على غزة

احتلت القمة السعودية الافريقية ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية، وزادت معدلات البحث عليها لمعرفة ما توصل إليه القادة العرب بشأن الوضع المأسوي في غزة نتيجة الاعمال الوحشية التي يرتكبها جيش وحكومة الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي في غزة، والتي تعتبر جريمة حرب.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية التي نقلت البيان الختامي لأعمال القمة السعودية الأفريقية، فقد ناقش القادة تطورات الأوضاع في فلسطين، في إطار الحديث عما يخص الشأن السياسي والأمني والعسكري ومحاربة التطرف والإرهاب، وأكد المجتمعون وأعربوا عن بالغ قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة.

وشدّدوا المشاركون في القمة السعودية الافريقية على الآتي:

ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.

ضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة خاصةً وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن.

ضرورة إنهاء السبب الحقيقي للنزاع المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي.

أهمية تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي؛ وفقاً لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن الجوار على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الدول وفقاً للقانون الدولي، وعزمهم على تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية.

توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله.

بحث سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود، وتبادل الخبرات، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن والسلم في العالم.

واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع الجرائم الإرهابية بالتعاون الوثيق فيما بين دولهم.

يذكر أن القمة السعودية الأفريقية، جاءت بناءً على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الدول الافريقية.

وجدد القادة الالتزام بتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والمملكة العربية السعودية على أساس الشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة والروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية التي تتقاسمها القارة الأفريقية مع المملكة العربية السعودية.