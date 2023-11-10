أنامل ذهبية في ورشة فنية للأطفال بأسيوط

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية

نظم قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان ورشة فنية قدمتها الفنانة ريتا وفيق وقامت بشرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين واكتشاف بعض الموهوبين في مجال الرسم.

شهدت الورشة الفنية في قصر ثقافة أسيوط إقبالاً كبيراً من عشاق الفن والرسم، حيث تم عقد الورشة تحت إشراف الفنانة ريتا وفيق التي قدمت خلالها شرحاً مفصلاً عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين.

وقامت وفيق بتوجيه الحضور وتقديم النصائح والإرشادات الضرورية للمبتدئين في عالم الرسم، كما استعرضت أعمالا فنية خاصة بها لتلهم الحضور وتشجعهم على التعبير الفني.

كما تم خلال الورشة اكتشاف بعض المواهب في مجال الرسم، حيث أثبت عدد من الحضور مهارات فنية ملحوظة وقدرة على التعبير الفني بشكل ملفت للنظر.

تعتبر هذه الورشة الفنية فرصة مهمة للمهتمين بالرسم والفن لتطوير مهاراتهم وتوجيههم نحو الابداع والتعبير الفني بأساليب مختلفة ومتميزة.

يأتي ذلك في إطار جهود قصر الثقافة بأسيوط في دعم المواهب الفنية وتعزيز المشهد الثقافي والفني في المحافظة.

جانب من الورشة

جانب من الورشة