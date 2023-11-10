نادى أدب القوصية بأسيوط ينظم ليلة شعرية ما بين القصحي والعامية

شهدت ثقافة القوصية ليلة إبداع أدبية جديدة ضمن باقة من الفاعليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

شهد خلالها بيت ثقافة القوصية برئاسة ياسر ماهر امسية شعرية ضمن فعاليات برنامج نادى أدب القوصية برئاسة الشاعر مدثر الخياط وباشراف الشاعر اشرف رشاد حامد

ترأس اللقاء الشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة القوصية وبحضور الشاعر عبد الغني مسعود والشاعر د. ابراهيم فرغل والشاعر احمد كامل والناقد حاذم شلقامي والشاعره منجه صلاح والشاعره اماني كمال والقاصه ندي حماده ونخبة من أدباء وفناني ومبدعي القوصية

حيث تبارى الأدباء بقصائدهم الشعرية والتي تنوعت ما بين الفصحى والعامية بجانب تقديم العديد من المداخلات الثرية للأدباء الشباب ومناقشة القصائد الشعرية للمواهب الادبية الشابة

جانب من الأمسية الشعرية

جانب من الأمسية الشعرية