بيت ثقافة صدفا بأسيوط يناقش الوعى السياسي لدى المواطن في محاضرة تثقيفية

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

بيت ثقافة صدفا يواصل نشاطاته الثقافية والتثقيفية من خلال تنظيم محاضرة بعنوان "الوعي السياسي لدى المواطن" برئاسة أحمد عاطف، رئيس البيت. تمت المحاضرة في مقر مدرسة الثانوية بنات للتمريض بصدفا، وحضرها وائل ابراهيم فهمي وعدد كبير من الحضور.

تميزت المحاضرة بحضور سامي المصري كمتحدث رئيسي، حيث قدم محاضرة ملهمة ومفيدة حول أهمية الوعي السياسي لدى المواطن. تناول المصري خلال محاضرته مواضيع متنوعة تتعلق بأهمية المشاركة السياسية وتأثيرها على بناء المجتمع، وأهمية فهم القضايا السياسية وتأثيرها على الحياة اليومية. وتفاعل الحضور بشكل كبير مع المحاضرة وأبدوا رغبتهم في مشاركة نقاش وافي بعد الانتهاء من المحاضرة.

وناقش سامي أهمية الوعي السياسي لدى المواطن وكيفية تنميته وأهمية المشاركة في الحياة السياسية مثل التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة وحق الفرد في إبداء الرأي العام على كافة الأصعدة السياسية والانتماء إلى بعض الأحزاب لتكوين آراء بناءة في دعم الوطن ووجه بعدم الانسياق إلى الشائعات التي تتردد وأهمية ترسيخ المواطنة وروح الانتماء للوطن

تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة الأنشطة التثقيفية التي يعمل عليها بيت ثقافة صدفا بهدف رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الأفراد في المجتمع. ويعتبر حضور السيد وائل ابراهيم فهمي دعما قوياً ودليلا على أهمية المحاضرة وجاذبيتها للمهتمين بالشأن السياسي.

من المؤكد أن مثل هذه المبادرات تساهم في تعزيز الوعي والتفاعل الإيجابي مع الشأن السياسي في المجتمع، وتعزز دور المؤسسات الثقافية في بناء مجتمع مدني متعلم ومسؤول

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية