"ثقافة النخيلة" بأسيوط تلقي الضوء على "كيفية التعامل مع الطفل من ذوى الهمم"

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لتقديم باقة من الفاعليات الثقافية والفنية من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

حيث نظم بيت ثقافة محمود حسن اسماعيل بالنخيلة برئاسة محمد عمر محاضرة تثقيفية بعنوان " كيفية التعامل مع الطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة " وبحضور الشاعر محمد العريان وذلك بمقر المكتبة

حاضرها على محمد خميس والذى وضح أنه هناك عدة طرق للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال الصغار والمراهقين وتتمثل في عدم الخوف من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وان التعامل معهم بطريقة طبيعية وذلك لأن بعض الأطفال والمراهقين يشكون أن لديهم شعوراً غير واثق تجاه إعاقتهم

وان يكون الحديث مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بذات الطريقة التي يتم بها التحدث مع أي طفل طبيعي آخر دون استخدام أيّ تعبيرات طفولية أو نبرة صوت غير مناسبة معهم واختتم حديثه موجهاً بعض النصائح الهامة قائلاً أن اهمية التعرف على نقاط القوة لديهم ثمّ تشجيعهم على إظهار مواهبهم وتنميتها

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية