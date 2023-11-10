يوم ترفيهي ثقافي فني متكامل بقصر ثقافة الغنايم فى أسيوط

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة لتقديم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

تمثل هذه الفعاليات فرصة قيمة لتشجيع المواهب الشابة وتنمية قدراتهم الفنية والإبداعية، كما تعتبر مناسبة لنشر قيم الثقافة والتراث بين الأجيال الصغيرة. وفي هذا السياق، استضاف قصر ثقافة الغنايم برئاسة هبه حسين صبره مجموعة من الأطفال في يوم ثقافي فني متكامل.

وقد أبدى الأطفال إبداعهم ومواهبهم من خلال عروض فنية متنوعة شملت الموسيقى والرقص والتمثيل. كما استمتع الحضور بورش عمل تفاعلية وفعاليات ترفيهية ممتعة، مما أضفى جوًا من المرح والابتهاج على هذا اليوم الثقافي المميز.

من المهم توجيه الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا الحدث الناجح، كما نتطلع إلى المزيد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تسهم في إثراء الحياة الثقافية في مصر.

بدأت الزيارة بتفقد الأطفال مكتبة الطفل وتم عمل ورشة حكى لقراءة بعض القصص ومناقشة الأهداف التي تحتويها بجانب ورشة اشغال فنية لتنفيذ مقلمة بلاستيك مع الفنانة مارينا وجيه ثم تفقدوا قاعة الهوايات والأنشطة حيث تم تقديم بعض الألعاب الترفيهية والعاب تجميع الأشكال والمكعبات بجانب تقديم ورشة فنية للأطفال تم شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين واكتشاف بعض الموهوبين في مجال الرسم بجانب اكتشاف المواهب وعروض مواهب الأطفال منها " بنت فلسطين " و " أهل واخوات " وتم تكريم الموهوبين المتميزين بجوائز رمزية

جانب من اليوم الترفيهي

جانب من اليوم الترفيهي