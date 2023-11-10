"ثقافة أبنوب" بأسيوط تلقي الضوء علي "النظافة الشخصية وتأثيرها على الصحة العامة"

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافي باقة من الفاعليات الثقافية والفنية التي تقام بفرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

نظم بيت ثقافة أبنوب برئاسة محمود عبد الرؤوف يوم ثقافي وفني بالتعاون مع إدارة أبنوب التعليمية برئاسة الدكتور أحمد حسانين و ذلك بمدرسة النهضة الاعداديه برئاسه أحمد فكري

حيث بدأت القافلة بالسلام الوطني محاضرة ثقافية بعنوان النظافة الشخصية وأثرها على الصحة والتي تحدث فيها سامح عبد المعطي مثقف صحي بالإدارة الصحية بأبنوب عن الأمراض التي تصيب الانسان جراء عدم النظافة منها الالتهاب الكبدي والديدان المعوية والنزلات المعوية ونزلات البرد والامراض الجلدية وأضاف بأن هناك قواعد للنظافة يجب اتباعها

ثم استمع الشاعر خالد فاروق عبود الى المواهب المتنوعة فقدم عدد من الطلاب مواهب في إلقاء الشعر والغناء والانشاد و الفنون التشكيلية ثم قدم لهم بعض النصائح لتنمية مواهبهم ثم القى عدد من القصائد الشعرية في حب مصر

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية