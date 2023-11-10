مسابقات ثقافية متنوعة للأطفال بأسيوط الجديدة

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة بإقليم وسط الصعيد الثقافى والتي تقام بفرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوى

قدمت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة برئاسة شيماء عبدالعال مسابقة ثقافية وتعبترفرصة المثيرة للطلاب والشباب للمشاركة واختبار معرفتهم في مجالات متنوعة

تم تنظيم المسابقة برئاسة شيماء عبدالعال، التي تعد أحدى القيادات الشابة والمبدعة في المكتبة. وقد قام محمد عبدالمجيد ميسرة بتقديم المسابقة في مقر المعهد الديني بأسيوط الجديدة، حيث جمع الطلاب وأفراد المجتمع للمنافسة في هذه الفعالية الثقافية الرائعة.

تناولت الأسئلة المسابقة مجالات متنوعة، بحيث تضمنت المعارف العامة، الأدب، العلوم، التاريخ وغيرها من المواضيع الثقافية المهمة. تم تشكيل فريقين للمنافسة، فريق الطموح وفريق المستقبل، وكلا الفريقين كانا مجهزين تمامًا ومتحمسين للفوز.

وبعد جهود مضنية ومنافسة قوية، تمكن فريق المستقبل من الفوز على فريق الطموح بفارق نقطة واحدة فقط. وقد أطلق على الفريق الفائز لقب "الفريق الثقافي المتميز" نظرًا للتميز الذي أبداه خلال المسابقة.

تم تكريم الفريق الفائز ومشاركي المسابقة الأخرين بجوائز رمزية تقديرًا لجهودهم وإظهار التقدير للمشاركة. وقد أعربت شيماء عبدالعال عن سعادتها بالنجاح الكبير للمسابقة وأكدت على أهمية استمرار مثل هذه الأنشطة لتعزيز الشباب وتشجيعهم على الاهتمام بالثقافة والمعرفة.

يعد تنظيم المسابقات الثقافية في المكتبات فرصة رائعة للأفراد لاختبار معرفتهم وتعلم أشياء جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تعد هذه المسابقات مناسبة لتعزيز الروح الرياضية وتعزيز التواصل والتعاون بين الشباب والمجتمع. ومن المثير للإعجاب أن يقوم المكتبة بدورها في تنظيم هذه الفعاليات، لأنها تساهم في تطوير وبناء المجتمع من خلال إثراء المعرفة وتعزيز الروح الثقافية

جانب من المسابقة الثقافية

جانب من المسابقة الثقافية