"أنت الحياة" انطلاقة جديدة لمبادرة حياة كريمة بأسيوط

انطلاقاً من أهمية تطوير وتنمية قرى الريف المصري بصعيد مصر وفي إطار سعى مبادرة حياة كريمة لتنمية المواطن المصري البسيط في القرى والمحافظات الأكثر احتياجا والتي تعد أول فعالية توعوية تستهدف كل فئات المجتمع

وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أطلقت مبادرة حياة كريمة أولى فعاليات برنامجها "أنت الحياة" بمحافظة أسيوط وذلك بمركز الفتح بقرية بنى مر والذي يقام في الفترة من ٩ نوفمبر وحتى ١١ نوفمبر الجارى 2023م

يأتي ذلك إيماناً من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة وبمشاركة فعالة لعدد من الوزارات والمؤسسات وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم و الشباب والرياضة و وزاره الصحة وجامعة اسيوط ومؤسسة مصر الخير وصندوق مكافحة الإدمان وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار وبعض مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى

وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى والإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسري مجموعه من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي وبإشراف احمد حمزة مدير قصر ثقافه جمال عبدالناصر ببني مر

شهدت مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية ببنى مر انطلاق فعاليات برنامج " أنت الحياة " والذي بدأت فعالياته بالسلام الوطني تلاه كلمة ترحيبية لمدير المدرسة مؤكداً أهمية الوعي الثقافي والتنوير لكافة فئات المجتمع بينما وجه مدير قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببني مر الشكر والتقدير لكل من ساهم في إثراء المحتوى الثقافى والفكرى ونشر الوعي لدى المواطن الاكثر احتياجا مؤكداً بأن الثقافة لها دور بارز ومؤثر في ترسيخ الهوية الوطنية

وفي سياق متصل تضمن البرنامج محاضرة تثقيفية توعوية استهدفت المرأة الريفية تحت عنوان " دور المرأة في تنمية المجتمع " حاضرتها الدكتورة زاهيه عطا حيث قدمت رؤية جوهرية حول دور المرأة المؤثر والفعال في الحفاظ على الأسرة وترسيخ القيم والمبادئ للنشئ فهى الزوجة والام وهي أساس بناء المجتمع بينما استعرضت بعض المشروعات التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة للمرأة وذلك للنهوض بالمجتمع وإعداد جيل يواكب الجمهورية الجديدة

أعقب ذلك ورشه حكي للأطفال بعنوان" لا للتنمر " قدمتها راندا هيكل تناولت فيها التنمر والتوجيه للأطفال بالأساليب المتعددة للتنمر وكيفية تجنبها والابتعاد عنها وكيفية تعامل الأطفال مع التنمر بشكل كبير بجانب تقديم العديد من المواهب وعروض مواهب الأطفال في الغناء والانشاد الديني والقاء الشعر

وعلى التوازى شهد البرنامج معرض منفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة إقبالا كبيرا من قبل الأطفال والشباب والذى يضم أقسام تتضمن كتب في الأدب الروائي والأدب المترجم والفلسفة والمنطق والفنون والآداب العامة وقسم لكتب الأطفال والأسرة وقسم للكتب التاريخية والسياسية تقدم للمواطنين ومحبي القراءة من الأطفال والكبار بأسعار رمزية تناسب الجميع وبخصومات تصل من 50% بإشراف الأستاذ آدم توفيق والأستاذ علاء جلال

وتوافد المشاركين من الأطفال والشباب والسيدات على المشاركة في ورشة الأشغال الفنية لتشكيلات الخرز والتى نفذتها الفنانة ولاء فرحات حيث تم شرح مفصل عن مبادئ تشكيل قطع فنية من الخرز والاكسسوارات بجانب تقديم ورشة رسم على الوجوه للأطفال وألعاب ترفيهية للأطفال منها لعبة السلم والثعبان المجسمة

واختمت الفعاليات بعرض فني للعرائس والاراجوز قدمها فرقة الفنان محمد راتب والتي استمتع بها الجمهور جاء ذلك بحضور العديد من القيادات من جميع الجهات المشاركة

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات