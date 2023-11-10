بيت ثقافة منفلوط يطرح قضايا "الحوار بين الآباء والابناء" في محاضرة تثقيفية

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافي باقة من الفاعليات الثقافية بفرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

أقام بيت ثقافة منفلوط برئاسة الشاعر بهاء توفيق محاضرة ثقافية بعنوان أهمية "الحوار بين الآباء والابناء" بمدرسة الإعدادية بنين بمنفلوط بحضور اشرف عبدالواحد مدير المدرسة ونفيسة الجنادى وبدر عثمان وايمان محمد

حاضرها فضيلة الشيخ الدكتور زكريا عثمان إمام وخطيب مسجد مسك الختام بمنفلوط والذى تحدث فى البداية عن معنى الحوار لماذا نتحاور ثم استدل بالأدلة النقلية ببعض الايات الحكيمة فى محكم التنزيل والتى كان فيها الحوار بين الابن وأبيه وكانت بين سيدنا ابراهيم وأبيه وسيدنا ابراهيم وابنه سيدنا اسماعيل وسيدنا نوح وابنه وسيدنا يعقوب و أبناءه وغيرها وبين فضيلته قيمة الاحترام والتأدب فى الحوار وقدم فى نهاية اللقاء نصائح للطلاب فى التعامل .

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية