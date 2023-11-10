"الأعضاء الثائرة في جسم الإنسان" ورشة حكي للأطفال بالمركز الثقافي بمنفلوط

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى العديد من الفعاليات الثقافية والفنية

حيث نظم المركز الثقافي للطفل بمنفلوط برئاسة ابوالحسن محمد ورشة حكى للأطفال بعنوان "الاعضاء الثائرة في جسم الإنسان" بمقر مدرسة التحرير بمنفلوط حاضرتها عزة سيد محمد حيث تقديم شرح مفصل عن جسم الإنسان واعضاؤه والهيكل العظمي والاعضاء الثائرة

عزة سيد محمد

تميزت الورشة بتقديم شرح مفصل عن جسم الإنسان وأعضاؤه والهيكل العظمي، حيث قامت المدربة عزة سيد محمد بشرح مبسط وممتع للأطفال حول كيفية عمل الأعضاء الثائرة في جسم الإنسان ودورها في الحفاظ على صحة الجسم. كما تم تنظيم أنشطة تفاعلية وألعاب تعليمية لتعزيز فهم الأطفال لهذه المفاهيم العلمية.

تهدف هذه الورشة إلى تشجيع الأطفال على استكشاف عوالم العلوم والطب البشري بشكل مبسط وممتع، وتعزيز الوعي الصحي لدى الأطفال بشكل عام. كما تعتبر هذه الفعالية جزءًا من سلسلة الأنشطة التي ينظمها المركز الثقافي للطفل بهدف تنمية مهاراتهم ومواهبهم بشكل شامل ومتكامل.