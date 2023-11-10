"افتراضات جدارية" معرض لطلاب فنون جميلة بقصر ثقافة أسيوط

في سابقة هي الأولى من نوعها شهد قصر ثقافة أسيوط اول معرض في التخصص الدقيق التصوير الجداري وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة وبتوجيهات عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وضياء مكاوى مدير عام الثقافة بأسيوط و الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

نظمت كلية الفنون الجميلة برئاسة الدكتور خالد صلاح عميد الكلية معرضاً فنياً تحت عنوان "افتراضات جدارية " لأعمال طلاب الفرقة الرابعة ببرنامج التصوير الجداري بقسم التصوير بقصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان وبإشراف الدكتور سحر بطرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس قسم التصوير والدكتور محسن احمد عبد اللاه مدرس التصوير الجداري بالكلية والمشرف علي الاعمال المقدمة بالمعرض

افتتح الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المعرض الفني وتفقد الأعمال الفنية للطلاب كما تم الاستماع الي شرح الطلاب حيث ضم المعرض ٥٠ عملا فنيا متميزاً لاقت إعجاب سيادته وجميع الحضور

وأوضح الدكتور محسن عبد اللاه المدرس بقسم التصوير ومنظم المعرض أن نجاح المعرض نتيجة التعاون المثمر بين جامعة أسيوط وفرع ثقافة أسيوط حيث احتوى المعرض على اكثر من 50 عمل فني بخامات الحجر الطبيعي والإيبوكسي ليجمع المعرض بين الاصالة والمعاصرة وتم حجز العديد من الاعمال لاقتناءها من قبل الجامعة تشجيعا للطلاب وحثهم على المزيد من التميز

وصرح الدكتور خالد صلاح عميد الكلية أن المعرض يقدم جانب من الاعمال الفنية التي ينتجها طلاب قسم التصوير بالكلية والتي تحرص الكلية علي ان تتجاوز بها اسوار الجامعة من خلال إقامة المعرض في مقر قصر الثقافة بأسيوط لحث الطلاب علي الاحتكاك بالمجتمع الفني والفنانين بأسيوط وتنمية القدرة علي شرح وتقديم العمل الفني للمشاهدين وتلقي ردود لأفعال والرؤي النقدية لرواد المعرض والتفاعل معها مما ينمي ويرتقي بالقدرات الفنية والنقدية للطالب مقدماً الشكر لفرع ثقافة أسيوط علي تعاونها الدائم مع الكلية وتفاعلها مع الأنشطة الفنية التي تقوم بها

جانب من معرض الطلاب

جانب من معرض الطلاب

جانب من معرض الطلاب