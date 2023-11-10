اصابة رومارينيو مع اتحاد جدة السعودي أمام أبها بالدوري

تقدم فريق الاتحاد على نظيره أبها بهدف دون رد فى شوط المباراة الأول، التى تجمعهما على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما فريق اتحاد جدة بالهدف الأول في الدقيقة 38 عن طريق ضربة جزاء لينتهي المنعطف الأول بهدف نظيف.

رومارينيو يخرج مصابا

وخرج البرازيلي رومارينيو مصابًا في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة ليدخل بدلًا منه مروان الصحفي.

غياب حمدالله

وأعلن الاتحاد في بيان رسمي غياب حمدالله عن المباراة بعد أن شعر ببعض الآلام، وتقرر غيابه من قبل الجهاز الفنى للنمور وحاجته لبرنامج تأهيلي لمدة 5 أسابيع.

ولعب الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مارسيلو غروهي

الدفاع: بامسعود .. فليبي .. كادش .. مهند

الوسط: كورنادو .. كانتي .. فابينهو .. فيصل .. رومارينهو

الهجوم: كريم بنزيما