أبرزهم رانيا فريد شوقي وسيد رجب.. توافد النجوم على عزاء والدة سلوى محمد علي

بدء توافد نجوم الفن على عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي، والذي يقام حاليًا في مسجد عمر مكرم بمدينة نصر .

وحرص على الحضور عدد كبير من الفنانين، وأبرزهم:" رنيا فريد شوقي، سيد رجب، أنوشكا، أحمد مختار، وآخرين.

عزاء والدة سلوى محمد علي

وفاة والدة سلوى محمد علي

وكانت رحلت عن عالمنا والدة الفنانة سلوى، وشيعت جنازتها يوم الثلاثاء الماضي، إذ أعلن المنتج صفي الدين محمود على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وفاة والدة الفنانة، قائلًا: "إنا لله وإنا اليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

عزاء والدة سلوى محمد علي

عزاء والدة سلوى محمد علي

معلومات عن سلوى محمد علي

ولدت سلوى محمد علي، بمحافظة قنا في 29 من أكتوبر عام 1964، وكانت تعتز بنشأتها في أحضان الصعيد المصري فتقول عن هذا :”أعتز جداً بجذوري الصعيدية، وأشتاق لكل مكان في قنا، شارع المحطة، ومقام سيدي عبدالرحيم القناوي، كما أعشق الملس الصعيدي، و “الطواجن القناوي” الفخار التي يتم صناعتها باستخدام العسل الأسود فتعطي للطعام مذاقاً رائعاً، حتى القهوة لا أشربها إلا في “كنكة فخار قناوي” أيضاً، أنا أيضاً أعشق كل ما يرتبط بالعصر الفرعوني، وأشعر بسعادة كبيرة لأنني أشبه الملكة تي أم أخناتون”.

عزاء والدة سلوى محمد علي

كانت سلوى البنت الكبرى لأخوتها الخمسة، وكانت أمها تعمل مدرسة وكانت شديدة الحزم عليها، وكان والدها يعمل مهندساً، قريباً منها، يشجعها على الفنون، ويصطحبها إلى السينما في أيام إجازته، وتمنت أن تلتحق بكلية الهندسة؛ لتصبح مثل أبيها، ولكن مجموعها حال دون ذلك؛ فاضطرت لدخول معهد الفنون المسرحية.

دخلت سلوى عالم المسرح، وتعد بدايتها في مسرح الطليعة، وهناك تعرفت على زوجها المخرج الراحل محسن حلمي، وكان لهما قصة حب أدهشت الجميع، كما أن لها تصريحا ذكرت فيه أنها تتمنى الموت على المسرح.