الشباب والرياضة تواصل جولتها التثقيفية والسياحية للمشاركين بالبرنامج من ذوي الهمم

ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر"

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، إدارة البرامج التطوعية، برنامجها السياحي والتثقيفي إلى محافظة الإسكندرية، للمشاركين من ذوي الهمم، ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر".

تعرف الشباب خلال زيارتهم لقلعة قايتباي والتي كان في إستقبالهم الدكتور محمد متولي -مدير عام الآثار الإسلامية بالإسكندرية ، على شرح المراحل التاريخية التي مرت بها القلعة ومراحل تجديدها ومحتوياتها ومكوناتها، هذا وقد أعرب المشاركين عن سعادتهم البالغة بالمشاركة بالبرنامج بما يضمه من زيارات تثقيفية مع شرح وافي لكل ما يقصدونه من أماكن تاريخية بالمحافظة.

يأتي البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر" لنشر الوعي السياسي والثقافي والإجتماعي بين شباب هذه المحافظات وخاصة ذوي الهمم منهم ،وتهتم الوزارة بتيسير إجراءات دمج ذوى الهمم في المجالات الشبابية والرياضية، وتذليل أي عقبات تواجههم، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية برعايتهم وتأهيلهم وتلبية متطلباتهم وتوفير وتغعيل كافة حقوقهم، ليكونوا أعضاء فاعلين داخل المجتمع، مع إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية.



