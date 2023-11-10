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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 8 حالات تعد على الأرض الزراعية بمركز المحلة الكبرى

جانب من الازالات
جانب من الازالات

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم اليوم إزالة 8 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمركز المحلة بمساحة 19 قيراط و 20 سهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية اللواء محمد فتحى حكمدار  مدينة المحلة و العميد محمد حوام مأمور شرطة مركز المحلة و بمشاركة المهندس أشرف أبو الحسن مدير الإدارة الزراعية بمركز المحلة الكبرى و المهندس محمد السباعي نائب رئيس المدينة و المهندس تامر عبد البارى مدير إدارة بناء و تنمية القرية و الأستاذ حسن ديوه رئيس وحدة العامرية.

 

و قد تضمنت الأعمال إزالة 8 حالات بقرية الدواخلية التابعة للوحدة المحلية العامرية عبارة عن مبنى بلوك بمساحة 12 سهم و مبنى مقام بالخشب و البلوك بمساحة 20 سهم و سور بالبلوك بمساحة 2 قيراط و 14 سهم و حالتين من المتغيرات المكانية عبارة عن سور من ضلعين بمساحة 12 قيراط و حجرة بالبلوك على مساحة 6 سهم و سور ضلعين بمساحة 6 سهم و سور بالبلوك على مساحة 3 قيراط و 10 سهم.

يذكر أنه تتواصل أعمال إزالة جميع مخالفات البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و مصادرة مواد البناء و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

الجريدة الورقية