إزالة 8 حالات تعد على الأرض الزراعية بمركز المحلة الكبرى

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم اليوم إزالة 8 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمركز المحلة بمساحة 19 قيراط و 20 سهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية اللواء محمد فتحى حكمدار مدينة المحلة و العميد محمد حوام مأمور شرطة مركز المحلة و بمشاركة المهندس أشرف أبو الحسن مدير الإدارة الزراعية بمركز المحلة الكبرى و المهندس محمد السباعي نائب رئيس المدينة و المهندس تامر عبد البارى مدير إدارة بناء و تنمية القرية و الأستاذ حسن ديوه رئيس وحدة العامرية.

و قد تضمنت الأعمال إزالة 8 حالات بقرية الدواخلية التابعة للوحدة المحلية العامرية عبارة عن مبنى بلوك بمساحة 12 سهم و مبنى مقام بالخشب و البلوك بمساحة 20 سهم و سور بالبلوك بمساحة 2 قيراط و 14 سهم و حالتين من المتغيرات المكانية عبارة عن سور من ضلعين بمساحة 12 قيراط و حجرة بالبلوك على مساحة 6 سهم و سور ضلعين بمساحة 6 سهم و سور بالبلوك على مساحة 3 قيراط و 10 سهم.

يذكر أنه تتواصل أعمال إزالة جميع مخالفات البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و مصادرة مواد البناء و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.