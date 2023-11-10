سكرتير عام سوهاج يتفقد معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه

كلف اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة، بتفقد اصطفاف معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه، جنوب محافظة سوهاج، يرافقه أحمد أبو همام رئيس مركز ومدينة المنشاه، ومديري إدارات التفتيش المالي والاداري، والمتابعة، والسيارات، وذلك فى إطار الاستعداد المبكر لمواجهة الأزمات، ومراجعة المعدات والتأكد من جاهزيتها.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالجاهزية التامة لمجابهة الكوارث والأزمات ومراجعة جميع معدات الإغاثة والتأكد من كفاءتها، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية.





وأكد السكرتير العام لمحافظة سوهاج على ضرورة الجاهزية التامة لكافة المعدات، والمتابعة المستمرة بشكل يومي لحالة المعدات والسائقين لتنفيذ أي مهام طارئة ومجابهة الازمات حال حدوثها، لافتا إلي تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بمراجعة كافة المعدات بجميع الوحدات المحلية، ومديريات الخدمات بشكل يومي.