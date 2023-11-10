وفد الشباب والرياضة وشباب المتوسط يلتقون وزيرة الشباب والأطفال بجمهورية ألبانيا

على هامش فعاليات أكاديمية شباب المتوسط ببرشلونة ..

التقى وفد وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة شباب المتوسط ، بـ بورا موزاك وزيرة الدولة لشئون الشباب والنشء بجمهورية ألبانيا، وذلك بمقر الاتحاد من أجل المتوسط على هامش فعاليات النسخة الثالثة لاكاديمية شباب المتوسط ، والتي يتم تنفيذها في سابقة هي الاولى من نوعها خارج مصر وذلك بمدينة برشلونة باسبانيا من خلال وزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة شباب المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط بمشاركة شبابية واسعة من شباب دول البحر المتوسط، برعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء.



في بداية اللقاء، نقل وفد وزارة الشباب والرياضة تحيات وتقدير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واهتمامه بتعزيز التعاون الشبابي مع جمهورية ألبانيا.



وتطرق اللقاء إلي بحث آفاق التعاون بين مصر وألبانيا في مجالات سياسات الشباب ، والسياحة الشبابية ، وتبادل الخبرات الشبابية بين البلدين في مجالات تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال ، والتعليم المدني والقيادات الشبابية.



ومن جانبها ، قالت وزيرة الشباب والأطفال بجمهورية ألبانيا :"نقدر تجربة الشباب بمصر ونسعى لفتح افاق للتعاون الشبابي مع جمهورية مصر العربية، واعرب عن سعادتي بمقابلة وفد وزارة الشباب والرياضة ، وأوجه الشكر لوزير الشباب والرياضة المصري لاهتمامه الكبير بإيفاد وفد رفيع المستوى لتنفيذ اكاديمية شباب المتوسط ببرشلونة ، وندرس استضافة اكاديمية شباب المتوسط في نسختها الرابعة بجمهورية ألبانيا".



وتابعت وزيرة الشباب والأطفال بجمهورية ألبانيا :" أهدي الدكتور أشرف صبحي نسخة من استراتيجية شباب ألبانيا ٢٠٣٠ وقد تعرفت على الإستراتيجية المصرية للشباب والنشء والتي تتشابه بشكل كبير في منهج صياغتها ومبادئها من إستراتيجية الشباب بألبانيا".