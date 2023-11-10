عزاء والدة سلوى محمد علي بمسجد عمر مكرم.. الليلة

تتلقى الفنانة سلوى محمد علي، عزاء والدتها مساء اليوم، الجمعة، بمسجد عمر مكرم، وذلك بعد صلاة المغرب.

يشار إلى أن الفنانة سلوى محمد علي، شيعت جثمان والدتها يوم الأربعاء الماضى من مسجد النور بالعباسية، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء، ومن الوسط الفنى حرص الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على الحضور، بالإضافة إلى الفنانة بسمة، منال سلامة، المخرجة هالة خليل، والمنتج محمد العدل، أميرة فتحي، سيد رجب، وغيرهم.

آخر أعمال الفنانة سلوى محمد علي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سلوى محمد علي، مشاركتها في فيلم "اتنين للإيجار"، بطولة بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومن تأليف أسماء غازي، وإخراج شادي علي.

في إطار كوميدي، يبحث العاطلان صفيحة وحمادة عن فرصة عمل مناسبة لكسب قوت يومهما، ويقرران عرض أنفسهم للإيجار على من يدفع لهما لتلبية مطالبه كوسيلة لكسب الرزق.