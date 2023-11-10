إنطلاق فعاليات المهرجان الثامن للأنشطة الاجتماعية بجامعة الزقازيق

انطلقت فعاليات المهرجان الثامن للأنشطة الاجتماعية بجامعة الزقازيق، تحت إشراف محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور محمد جمال الشاعر مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالجامعة، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر.

ضم المهرجان مسابقات شطرنج مابين كليات الجامعة على مدار ثلاثة أيام، وتناول أيضاً ندوة عن المهارات الحياتية بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل، حاضر فيها الدكتورة هبه محمد على أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية الأداب.

وأقيمت ندوة عن الإسعافات الأولية بكلية الزراعة، حاضر فيها هيئة الإسعاف المصرية بالشرقية، بحضور الدكتور أسامة عبد المنعم عميد الكلية، والوكلاء، وتم عقد مسابقة للأبحاث الاجتماعية.

واستضافت كليات الجامعة فعاليات المهرجان، تحت إشراف الدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل، والدكتور أسامة عبد المنعم عميد كلية الزراعة، والدكتور عماد عبد الرازق عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد شاكر وكيل كلية الزراعة.

يشار إلى أن مهرجان الأنشطة الاجتماعية يهدف إلى رفع مهارات الطلاب، والتى تعد جزء من بناء الإنسان المتكامل وهى الهدف الأساسى للجامعة، من خلال إمداد الطالب بالمهارات اللازمة ليقوم بدوره فى بناء المجتمع.