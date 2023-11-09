باسل الخياط يعلن حبه لـ كارمن بصيبص في" نظرة حب"

يستعد كل من النجم باسل الخياط والنجمة كارمن بصيبص لتصوير مسلسل جديد تحت عنوان “نظرة حب”، على أن يتم التصوير خلال ديسمبر القادم.



ومن خلال الأحداث تدور قصة حب بين النجم باسل الخياط والنجمة كارمن بصيبص، ومن المقرر أن يتم عرض العمل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

مسلسل نظرة حب من تأليف رافي وهبي وإخراج حسام علي، وإنتاج شركة قبلة، ومن المقرر بدء فريق العمل التصوير مطلع ديسمبر المقبل.

وعرض لـ باسل هذا العام مسلسل الثمن، في 89 حلقة، عبر منصة شاهد، وحقق من خلاله نجاح كبير، وهو إنتاج لبناني سوري مشترك، وبطولة عدد من النجوم العرب منهم رزان جمال، نيقولا معوض، سارة أبي كنعان، صباح جزائري، رفيق علي أحمد، رنده كعدي، طلال مارديني، ووسام فارس، ومن إخراج فكرت قاضي.

ويعد مسلسل الثمن هو النسخة العربية من المسلسل التركي ويبقى الحب، وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى زين يجسد دوره باسل خياط، وهو صاحب مجموعة ضخمة من الشركات، وناقم على النساء بسبب أحداث تعرض لها في الماضي، الأمر الذي يجعله يعطي أحكاما ظالمة عليهن.



وتنتظر كارمن عرض فيلم حدوتة الأيام الباقية، الذي انتهت من تصويره الفترة الماضية، ويضم العمل في بطولته كل من أحمد حاتم، مريم الخشت، مراد مكرم، حنان سليمان، أحمد ماجد، سامي مغاوري، والعمل من تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي، والعمل يدور في إطار رومانسي حول قصة حب تجمع حاتم وكارمن.