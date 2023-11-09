الشباب والرياضة: مركز أهالينا ٢ يستقبل أكبر قافلة طبية بالتعاون مع الجامعة البريطانية

تُنظم الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب؛ أكبر قافلة طبية في مركز شباب أهالينا ٢، بالتعاون مع الجامعة البريطانية.



وشهدت القافلة المُقامة بمركز شباب أهالينا، إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين حرصوا علي الإستفادة التي وفرتها الدولة المصرية للأسر والمواطنين قاطني المنطقة.



جاءت في تخصصات (أسنان، باطنة، رمد، أنف وأذن وحنجرة، نساء)، مع توفير الأدوية بالمجان والمستلزمات الطبية، كما شهدت لأول مرة توعية للأطفال القاطنين بمنطقة أهالينا ١ وأهالينا ٢.



أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي تعاون الوزارة الكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وفي إطار توجيهات السيد الرئيس لرعاية المواطنين والأسر الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية.



ويُعد مركز أهالينا من أكبر المراكز التى أنشئت بالمناطق بديلة العشوائيات، بتعاون وزارة الشباب والرياضة مع مختلف الجهات.