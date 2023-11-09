إزالة حالة تعد على الأراضى الزراعية بقرية السلامية بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة اشرف انور رئيس المركز، حملة مكبرة لازالة التعديات الواقعة بالبناء المخالف، بناحية قروى السلامية، حيث تم تنفيذ ازالة عدد حالة واحدة على مساحة نصف قيراط، ازالة بناء مخالف على ارض زراعية عبارة اسوار بالطوب الابيض البلوك ومونة الاسمنت .

جاء ذلك بحضور منال همام رئيس الوحدة المحلية لقرية السلامية وفنى التنظيم بالقرية، ياتى ذلك تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والشعب.

من جانبه أكد أنور، أن لاتهاون فى التعدي بالبناء على الارض الزراعية ويتم التعامل الفورى والسريع عند ورود اى بلاغ او رصده عن طريق وحدة المتغيرات المكانية، وذلك حفاظاً على حق الدولة والمواطن وحفاظا على الرقعة الزراعية .

يأتي ذلك بناءاً على تعليمات اللواء اشرف الداودى محافظ قنا بالتعامل مع ملف التعديات علي الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة، و لن يسمح بأية تعديات، وان يتم إزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى.