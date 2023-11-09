جناح خاص للهجرة في معرض الأسبوع الكويتي للتعريف بأبرز مبادرات وفعاليات الوزارة

تشارك وزارة الهجرة في معرض الأسبوع الكويتي - المصري الـ14، والمقام تلك الفترة بالقاهرة، ويحمل عنوان "الكويت في مصر"، بجناح للتعريف بأبرز المبادرات والفعاليات التي تقوم بها الوزارة؛ ومن بينها المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"، ومبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، والمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي تستهدف ربط أبنائنا بالخارج بثقافتهم وهويتهم العربية، وعرض لمختلف المحفزات والميزات التي تم تقديمها للجاليات المصرية حول العالم خلال عام وأكثر.

وكذلك عرض تجربة مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج MEDCE والتخطيط لإنشاء مجلس الباحثين الذي يعكس حرص الوزارة على ربط شباب الباحثين المصريين بالخارج بالوطن، والبدء في دراسة تكوين مجلس خبراء من شباب الباحثين، خاصة بعد مشاركة عدد منهم في جلسة ضمن فعاليات النسخة 27 من مؤتمر المناخ الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، لتقديم أبحاثهم في مجالات الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية ومصادر الطاقة البديلة.

كما شاركت ضمن جناح وزارة الهجرة، محافظة المنوفية وأبنائها من الصناع المتميزين بعرض منتجاتهم المتميزة من الحرف اليدوية، التي صنعتها أيادِ مصرية ماهرة من أبناء المحافظة، وتتمتع بميزات تنافسية كبيرة في الاسواق العالمية، وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة الهجرة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بما يمثل حافزا كبيرا لشباب محافظة المنوفية للاستمرار وتقديم أفضل ما لديهم في الصناعات والحرف اليدوية، وفتح آفاق جديدة لجذب مزيد من الشباب للعمل في هذه المجالات الهامة.

ودعت وزارة الهجرة، الجميع لتفقد الجناح خلال أيام المعرض والاستمتاع بالمنتجات التقليدية المتميزة لشباب محافظة المنوفية، والتي تستطيع المنافسة عالميا في مستواها وأسعارها.

كما تفقدت السفيرة سها جندي، عددا من أجنحة الشركات الوطنية والعربية، والتي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتمثل إضافة متميزة للاستثمار في مصر، كما استعرضت أبرز المحفزات التي تقدمها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، في لقاء على هامش المعرض، ضم عددا من رجال الأعمال المصريين بالخارج، مؤكدة ترحيبها بمقترحات المصريين بالخارج كافة، والعمل على تحقيق ما يطمحون إليه، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

كما ثمنت وزيرة الهجرة، دعوة عدد من صناع وفناني الحرف التراثية، ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بمحافظة المنوفية للمشاركة في معرض "تراثنا" الذي سيعقد في مدينة العلمين، مؤكدة أن هناك 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية تمتاز بالكثير من الحرف التراثية المتميزة، والتي تعد امتدادا للفن المصري القديم، وإبداعات المصريين التي تحفظها جدران المعابد وجداريات المقابر الفرعونية منذ آلاف السنين.

وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في افتتاح فعاليات معرض الأسبوع الكويتي - المصري الـ14 بالقاهرة، الذي يحمل عنوان "الكويت في مصر"، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي شارك في افتتاحه السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ود. محمد معيط، وزير المالية، و حسن شحاته، وزير العمل، بدعوة من أحمد إسماعيل بهبهاني، رئيس اللجنة الكويتية المنظمة.

وجاء الافتتاح بحضور نخبة متميزة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والكويتيين في شتى المجالات، هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الرسمية من البلدين التي تحرص على دعم العلاقات.

99faab38-9271-4f82-9fa2-87f59020d886

cab7e301-36b4-4606-84e6-aae17e020592