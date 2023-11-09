مهرجان البحر الأحمر 2023| قائمة الأفلام السعودية المشاركة في الدورة الثالثة

تمتلىء قائمة أفلام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة، بعدد كبير من الأفلام من جميع أنحاء العالم، منها 11 فيلم عرض عالمي أول من مختلف الدول العربية.

الأفلام السعودية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023

وبالطبع للسينما السعودية تواجد فريد في تلك الدورة، حيث يقدم المهرجان 9 أفلام سعودية للمرة الاولى، كالآتي:

ناقة

للمخرج: مشعل الجاسر

السعودية

تخرج “سارة” سرًا من المنزل فتتقطع بها السبل وسط كثبان الرياض الصحراوية، فتجد نفسها طريدةً لناقة حاقدة بعدما تتسبب خطأً منها في أذية صغيرها.

هجان

للمخرج: ابو بكر شوقي

السعودية، مصر

يخوض فارس جمال برفقة حيوانه المفضل مغامرة شيقة حين يهربان معًا عبر صحراء السّعوديّة سعيًا للبقاء على قيد الحياة.

خالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة (عرض عالمي أول)

للمخرج: جمال كتبي

السعودية

فيلم وثائقي يستكشف رحلة الفنان البحريني خالد الشيخ بعد عزوفه عن مجال السياسة للسعي وراء تعلّم الموسيقى.

أحلام العصر (عرض عالمي أول)

للمخرج: فارس قدس

السعودية

لاعب كرة قدم مشهور ومتقاعد خسر سمعته، فيجد نفسه مجبرًا على التّعاون مع ابنته لاستعادة مجده عن طريق استخدام وسائل التّواصل الاجتماعي.

أمس بعد بكرة (عرض عالمي أول)

للمخرج: عبد الغني الصائغ

السعودية

يجد شقيقان باباً قديماً يعيدهما بالزمن إلى الماضي لوقت كان والدهما المتوفي على قيد الحياة، لكن وفي محاولاتهما للتواصل معه، يعلقون في الماضي.

نورة (عرض عالمي أول)

للمخرج توفيق الزايدي

السعودية

تجد فتاة تعيش في قرية نائية نفسها في صراع داخلي بعد وصول المدرس الجديد إلى القرية.

أنا الاتحاد (عرض عالمي أول)

للمخرج: حمزة طرزان

يروي رجل مسن لشاب صغير قصة تأسيس نادي الاتحاد وكل العقبات التي واجهت هذا التأسيس.

مندوب الليل

للمخرج: علي الكلثمي

السعودية

يروي قصة سائق يعمل في تطبيق لتوصيل الطلبات في مدينة الرياض، وفي محاولة يائسة منه لكسب المزيد من المال لتغطية نفقات والده الطبّية، يتورّط في مغامرات غير مشروعة لتحقيق ذلك.

حوجن (عرض عالمي أول)

للمخرج: ياسر الياسري

السعودية، الإمارات العربية المتحدة

جنيّ سحريّ يجد نفسه مفتونًا بعائلة بشريّة تعيش معه في المنزل، لكنّها لا تستطيع رؤيته. هذا الفيلم مبنيّ على رواية “إبراهيم عبّاس” الشّهيرة.

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن قائمة أفلام الدورة الثالثة، والتي تضم 64 فيلمًا متنوعًا، انقسمت إلى 36 فيلمًا بين الطويل والقصير من السعودية، 11 فيلمًا في قسم “روائع عربية”، 17 فيلمًا عربيًا بين الروائي والوثائقي والتحريك من آسيا وإفريقيا.

أفلام مرشحة للأوسكار في مهرجان البحر الأحمر 2023:

يشارك في المهرجان عدد من الأفلام المرشحة للأوسكار، منهم فيلم “بنات ألفة” للمخرجة: كوثر بن هنية في "روائع عربية"، وأمجد الرشيد عن فيلم “إن شالله ولد”، ضمن مسابقة البحر الأحمر، والمخرج ضرار خان مع أول أفلامه الذي يأتي تحت تصنيف الرعب "إن فليمز"، وأماندا نيل إيوعن فيلم "خطوط النمر"، و بالوجي عن فيلم "نذير شؤم".

حديث الرئيس التنفيذي للمهرجان:

تحدَّثَ الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد التركي في بيانٍ صحفيٍ سابق "شعار الدورة المرتقبة، يأتي من وحي الاختيارات الرائعة للأفلام التي أُنْتِجَت في المنطقة، والمميزة بجمعها لأبرز خبراء وصانعي الأفلام الجدد الذين يشكّلون مثالًا حيًَّا على غنى المواهب التي تُقَدَّم في هذا الجزء من العالم، ونرى في عرضها بكامل تنوعها أهمية بالغة، الوقت قد حان لاعتبار الأفلام وسيلة للترابط والحوار، ولإتاحة منصة لأصوات الناس في المنطقة وخارجها لعرض تجاربهم، التي ستسهم في تعزيز التفاهم والتعاطف الإنساني".

كما قال مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي أنطوان خليفة: “إن صناعة السينما في المنطقة شهدت تطورًا كبيرًا، لاسيما في السعودية، إذ تعكس بشكلٍ متزايد واقع الحياة اليومية”، مؤكدًا أنَّ “صُناع الأفلام يتناولون قصصًا عن الأسرة وحب الوطن وإعادة استكشاف القيم، بينما يدافعون في الوقت نفسه عن السعي وراء الحرية والتعبير والهوية”.

أشار إلى أن "المهرجان يُقدم هذا العام، 31 فيلمًا من إخراج مواهب نسائية، مما يؤكد التزامنا تجاه تمكين المرأة في قطاع السينما".