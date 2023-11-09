مدرسة كوم بدر المجتمعية بطهطا تستقبل وفد برنامج الأغذية العالمي والبنك الألماني

تفقد وفد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ووفد البنك الألماني للتنمية، بحضور "دانيلا رجينا ديميل" مدير المشروع بالبنك، و"روسيلا فانيللي" نائب مدير مكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمي، مدرسة كوم بدر المجتمعية بطهطا شمال محافظة سوهاج، في إطار زيارة الوفد لتفقد بعض مشروعات البرنامج بالمحافظة.





جاء ذلك عقب استقبال اللواء الوزير طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة وعدد من القيادات التنفيذية بديوان المحافظة للوفد.





وأشاد الوفد بالمدرسة المجتمعية ونظام الدراسة وجودة التعليم والخدمات المقدمة للطلاب وأولياء أمورهم.





رافق الوفد أثناء الزيارة على مبارك رئيس مجلس إدارة جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بسوهاج والدكتورة عزة أبو دهب سعيد مدير إدارة التعليم المجتمعي ومحمد الرشيدى مدير إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم.





وفي سياق متصل كرمت مديرية التربية والتعليم مدارس صفوة مصر الخاصة بالبلينا باعتبارها من أفضل المدارس الخاصة على مستوى المحافظة فى مسابقة الإبداع والتحول الرقمي ٢٠٢٣م تحت رعاية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في حفل كبير بمعهد إعداد القادة بسوهاج وبحضور نخبة من قيادات المديرية.





وأنابت إدارة المدارس علي محمد عبدالرحمن الجندي وكيل المرحلة الإعدادية بالمدرسة لاستلام الدرع المقدم للمدارس من المديرية وحضور فعاليات الحفل.

جدير بالذكر أن فريق "الإبداع" بمدارس صفوة مصر الخاصة قد شارك فى هذه المسابقة وفاز الفريق على مستوى المديرية وضم الفريق كلًا من:- ماجد عمر حسان معلم الأحياء والجيولوجيا ومريم سامى برسوم معلمة الدراسات الاجتماعية والطالب حسام علي يوسف بالصف الأول الثانوى.





حضر فعاليات الحفل كل من: ماهر عبدالخالق مدير عام الشؤون التنفيذية وأسامة رفعت المشنب مدير عام إدارة البلينا التعليمية وأميل عوض مدير إدارة مركز التطوير التكنولوجي وناهد حسن نائب المدير للبنية التكنولوجية ومصطفى قريشى والاستاذ خالد زايد مدير إدارة العلاقات العامة ومرفت عبدالعظيم مدير إدارة التدريب وفاضل النحاس مدير إدارة التعليم الإبتدائي فادي مفيد رئيس قسم التطوير التكنولوجي بالبلينا رأفت السمان رئيس قسم التعليم الفني بالبلينا وعلاء أبو العجب مدير إدارة الأمن والدكتورة إيمان خميس مدير إدارة تنسيق الإعدادي والثانوي ونخبة من مديري الإدارات التعليمية بسوهاج ومديري الإدارات بالديوان ورؤساء الأقسام والتوجيه.