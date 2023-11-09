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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

موعد وسعر تذكرة حفل مسلم بساقية الصاوي

المطرب مسلم
المطرب مسلم

يحيي المطرب مسلم، حفل غنائي بساقية عبد المنعم الصاوي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء، وسعر التذكرة 250 جنيهًا.

 

ومن المقرر ان يقدم المطرب مسلم، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

 

آخر أعمال المطرب مسلم

وكان طرح المطرب مسلم، مؤخرًا آخر أعماله بعنوان "متزعلش" كلماته وألحانه، وتوزيع موسيقى علي الدين قمر، ميكس وماستر نور عباس.

 

وتقول كلمات أغنية متزعلش : - 

 

 بقيت اخآف ألمس حآجه اكسرهآ

وبقيت لمآ اتوجع من شئ

اضمه ف حضني وابكيله

واقوله خلآص انا خفيت

 متزعلش وجع هيروح

و انا والله مش مجروح

و مش مستآهله يعني دموع

الحزن ده مني مآخترتوش

 

نقسم كل شئ بينآ إلآ الفرآق خليه

لو حزني كآن منك

ف قلبي اولى بيك

ف يوم هنتوه انا وانت

وهيبقى بينآ كتير

 ومش هنسى لو كلمه

انا عند وعدي ليك

 

يعز عليآ اسيبه يروح

دا اصعب من فرآق الروح

انا مسآمح ولو مظلوم

لكن ميغيبش عني ف يوم

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