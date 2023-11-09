مياه أسيوط تستكمل الوصلات المنزلية لمشروعات مياه الشرب ضمن مبادرة "حياة كريمة"

عقدت شركة مياه الشرب والصرف والصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعًا برئاسة المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وذلك لمناقشة آليات استكمال تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات مياه الشرب الجاري تنفيذها ضمن مبادرة “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري التي تسعى إلى تحسين خدمات مياه الشرب على مستوى القرى الريفية المستهدفة، بعدد 7 مراكز بمحافظة أسيوط (منفلوط، صدفا، ساحل سليم، ديروط، الفتح ، أبنوب، أبوتيج).

جاء ذلك الاجتماع بحضور السادة مديري عموم المناطق الجاري العمل بها والمهندسين التنفيذيين بالشركة وأعضاء وحدة متابعة حياة كريمة.

للتأكيد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المعد لنهو الأعمال، ومناقشة جميع المشكلات ومعاينة التنفيذ الفعلي للوصلة المنزلية.

حيث أوضح رئيس الشركة أن تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروع مياه الشرب بلغ عددها ٥٥ ألف وصلة مياه منزلية على مستوى ٧ مراكز، لتضم ١٤٩ قرية ليستفيد منها أهالي هذه المناطق.

وشدد الشرقاوي على ضرورة تسهيل الأعمال التنفيذية القائمة كافة، لسرعة إنجاز الوصلات المنزلية المستهدفة طبقًا للجدول الزمنى.

مناشدة الشركة أيضًا المواطنين بضرورة التوجه لمراكز خدمة العملاء بالمراكز التي يجرى العمل بها لفتح الملفات وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الخطة المنفذة.

جانب من الاجتماع