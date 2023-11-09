تنفيذي المحلة" يوافق على تخصيص تبرعات " اراضي "لإقامة مشروعات خدمية

وافق المجلس التنفيذى لمركز ومدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى ، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ، اليوم، على تخصيص أراضي أملاك دولة، وقبول تبرعات أهلية بأراض وذلك للمنفعة العامة فى إنشاء مشروعات خدمية ، بحضور المحاسب السعيد الصياد ، سكرتير ديوان رئاسة مركز المحلة ، والمهندس سامى حاتم والمهندس محمد السباعى ، نائبا رئيس المدينة ، والمهندسة رانيا رفعت ، مدير الادارة الهندسية برئاسة المدينة .

وأشار رئيس مركز المحلة ، الى بحث الطلب المقدم بالتبرع بقطعة أرض مساحتها 2536.92متر بحوض البريقي بعزبة لونا قمر ناحية الدواخلية التابعه لوحدة العامريه وذلك لإقامه مدرسه رسميه للغات ، بعمل جهات الاختصاص وتشكيل لجنه مكونه من التخطيط العمراني وشركه الكهرباء والمياه و الزراعه .

كما تمت الموافقه على الطلب المقدم من أحد المواطنين من ناحيه الإنشا الحديثه التابعه للوحده المحليه لقريه بشبيش بشأن اطلاق اسم الحاج طلعت ابو المكارم على المدرسة المتبرع بها .

وأضاف رئيس المدينة ، أنه تم الموافقه على تخصيص قطعة ارض املاك دوله رقم 19 حوض المصرف نمره 16 بمنطقه منشيه مبارك داخل الحيز العمراني لقريه محله ابو علي على مساحة 939 متر مربع ؛ لإقامه مدرسة تعليم اساسي للمكفوفين .

الى جانب الطلب المقدم بتخصيص قطعه ارض املاك دوله مساحتها 1076 متر مربع ، بحوض برك عمرو رقم 2 بعزبة جبران سالم التابعه للوحده المحليه لقريه العامريه وذلك لاقامه مدرسه تعليم اساسي عليها .

والطلب المقدم بتخصيص قطعه ارض املاك دوله مساحتها 1338 متر مربع ، بحوض داير الناحيه والقصالي رقم 8 زمام قريه منشاه الامراء التابعه للوحده المحليه محلة حسن لإقامة مدرسه ابتدائيه عليها .

كما تم بحث الطلب المقدم من جمعيه شباب الخير بدخميس التابعه للوحده المحليه لقريه البنوان بشأن الموافقه على اقامه "مجمع خدمات وغسيل كلوي ومستوصف طبي ومكتب بريد "على قطعه ارض مساحتها 4 قيراط و 8 سهم ، بعمل المعاينه واتخاذ الاجراءات القانونيه مع الجهات المعنيه .

واختتمت أعمال المجلس بالموافقة على الطلب المقدم من الوحده المحليه لقريه الجابريه بشان بناء سور حول مبنى الوحدة .