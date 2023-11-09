أمن أسيوط يوجه ضربة جديدة ويقبض على 11 تاجر مخدرات

تمكنت الحملات الأمنية التي نفذتها مديرية أمن أسيوط من ضبط حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام. وقد شملت الحملات عددًا من دوائر الشرطة ومراكز الشرطة بالمنطقة، مما أسفر عن نتائج إيجابية بالغة.

حيث تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من ضبط 53 قضية تتعلق بحيازة سلاح ناري، حيث تم ضبط 17 بندقية آلية و25 بندقية خرطوش و19 فردا محليا، بالإضافة إلى عدد من الطلقات ذات الأعيرة المختلفة. يبلغ عدد المتهمين في هذه القضايا 53 متهمًا، من بينهم 38 يحملون سوابق جنائية.

كما تم ضبط 11 قضية تتعلق بتجارة المواد المخدرة، حيث تم العثور على كميات من مخدر الحشيش وزنت 1,370 كيلو جرام ومخدر الهيروين بوزن 1,250 كيلو جرام، بالإضافة إلى كميات أخرى من مخدر الشابو وأقراص مخدرة. عدد المتهمين في هذه القضايا بلغ 15 متهماً، 12 منهم لديهم سوابق جنائية.

كما تم تنفيذ 534 حكما قضائيا متنوعا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية.