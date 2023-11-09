نتورك إنترناشيونال يوقع شراكة مع بنك الإسكندرية

جددت نتورك إنترناشيونال، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تعاونها مع بنك الإسكندرية، لتوفير حلّ متكامل لمعالجة المدفوعات ودعم التحول الرقمي للبنك.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار تركيز البنك على منح عملائه تجارب مصرفية رقمية تواكب تطلعاتهم واحتياجاتهم.

وستتيح "نتورك إنترناشيونال" حلول دفع رقمية لعملاء البنك في مصر، والتي تتضمن مجموعة من أدوات الدفع وقنوات قبول الدفع وحلول التجارة الإلكترونية.

وبموجب الاتفاقية، سيواصل بنك الإسكندرية الاستفادة من خبرة "نتورك إنترناشيونال" لتوفير حلول الدفع الشاملة للسوق المصري عبر الوصول إلى منصة رقمية متطورة ".

إذ تتميز هذه المنصة باعتمادها على هندسة برمجيات متنوعة ومتكاملة مزودة بأنظمة أمان دون الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية لمعالجة المدفوعات.

ومن جهته، قال الدكتور رضا هلال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لدى نتورك إنترناشيونال-إفريقيا:

"يسعدنا الارتقاء بعلاقتنا الراسخة مع بنك الإسكندرية والمساعدة في تسريع النمو الرقمي لواحدة من أكبر المؤسسات المالية في مصر.

وتمثل هذه الثقة المتجددة نقطة تحول رئيسية لأعمال معالجة المدفوعات الرقمية لدينا في مصر، لاسيما وان لبنك الإسكندرية دور محوري في المشهد المصرفي في الجمهورية.

وسنغتنم هذه الفرصة لاستعراض منتجاتنا المبتكرة وقدرتنا على تجاوز توقعات عملائنا".

وتتضمن هذه الاتفاقية خطوط منتجات متعددة تمكنّ البنك من تقديم حلول دفع مميزة وترتقي بتجارب عملائه.