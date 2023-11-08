صحة المنوفية : تدريب 164 صيدليا من منسقي اليقظة الدوائية الصيدلية وصيادلة الإدارات

قامت إدارة الصيدلة بالمديرية بعمل تدريب لمنسقي اليقظة الصيدلية بالإدارات والوحدات الصحية بمقر النقابة ، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، بالارتقاء بمستوى مقدمي الخدمات الطبية للمواطنين ، وتنفيذا لتعليمات السيدة الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بضرورة الإهتمام بتطوير مهارات العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة ورفع كفاءة الأطقم الطبية وفي إطار حرص الإدارة على تعزيز ثقافة الإبلاغ عن الآثارالعكسية للمستحضرات الطبية و مأمونيتها.

بالتزامن مع الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية *8th MedSafety week*

تم تدريب عدد( 164) صيدلي من منسقي اليقظة الصيدلية بالوحدات الصحية تحت إشراف السيد الدكتور أحمد زكريا مدير عام إدارة الصيدلة ، الدكتورة هند الفقي مدير إدارة التفتيش الصيدلي ، الدكتورة نهال الموزى رئيس قسم اليقظة الصيدلية.

تم التدريب على أعمال اليقظة الصيدلية وكيفية رصد وتتبع الآثار العكسية وكيفية التعامل مع بلاغات الاثار العكسية بأنواعها وطرق التحفيز علي الإبلاغ وذلك للحد من الآثارالعكسية غير المرغوب فيها ووضع سبل لمنعها .