ثقافة أسيوط الجديدة تلقي الضوء علي اهمية تطوير الذات

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافي باقة من الفاعليات الثقافية والفنية من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

عقدت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة برئاسة شيماء عبدالعال ندوة تثقيفية بعنوان " كيفية تطوير الذات " بمدرسة النهضىة للتعليم الاساسى باسيوط الجديدة

حاضرها الدكتورة اسماء عبد الراضى دكتوراه فى الصحة النفسية وتعديل السلوك حيث تحدثت من خلالها عن يمكنك الاستفادة كثيرا عندما تختار أن تسامح وهكذا يفعل كل من حولك سواء كنت بحاجه إلى مسامحة الآخرين أو كنت بحاجه إلى مسامحة نفسك فإذا فعلت ذلك فأنت تحرر نفسك من الماضي وتتمكن من تحقيق قدراتك الحقيقية بينما وجهت بأهمية تطوير الذات والعمل على دعم النفس وتطوير المهارات الحياتية للأشخاص

واضافت الدكتورة اسماء أنه من صفات التسامح مع النفس يسمح لك بالتحرر من المعتقدات والإتجاهات كما يحرر لديك الطاقات النفسية والعاطفية بحيث يمكنك تطبيقها لخلق حياة أفضل كما قدمت رؤية جوهرية كيفية تطوير الذات وأهمية تنمية الموارد البشرية وإخراج كل ما يمكن داخل النفس البشرية من طاقات للابداع والعطاء اللا محدود

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية