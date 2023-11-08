عادات التميز الدراسي .. محاضرة تنمية بشرية بثقافة البداري

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني تقديم العديد من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

شهد قصر ثقافة البداري برئاسة محمد ابو رحمه ندوة ثقافية ضمن سلسلة محاضرات التنمية البشرية والتي تقام بثقافة البدارى حاضرها محمد ابوعثمان علي

وتناول محمد أبوعثمان خلال الندوة موضوعات هامة تتعلق بالتميز الدراسي. أشار إلى أن الطلاب يمكنهم أن يكونوا متميزين في دراستهم من خلال مجموعة من الإجراءات والعادات الصحيحة. وأكد أن الطريقة المناسبة للاستذكار والمراجعة تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التفوق والتميز الأكاديمي.

تحدث محمد عن أهمية وضرورة وجود جدول زمني محدد لمراجعة المواد وأداء واجبات الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، شدد على أنه يجب استخدام أساليب وتقنيات فعالة للاستذكار مثل الملاحظة والمشاركة الفعالة في الدروس والمراجعة الدورية للمواد المدرسية.

وتحدث محمد عن فترات ما قبل الامتحان ، وفترة الامتحان ، وفترة ما بعد الامتحان وخصائص ومسئوليات كل فترة من هذه الفترات

وقدم محمد بعض النصائح الهامة لإجراء مراجعة هادفة تؤدي إلى نتائج جيدة. من ضمن هذه النصائح: تقسيم المادة إلى وحدات صغيرة وتعلمها بشكل متتالي، وإعطاء الأولوية للمواد الأكثر أهمية والتركيز على فهم المفاهيم الأساسية، وترتيب وتنظيم الملاحظات وإعداد خطة زمنية للمراجعة قبل الامتحانات.

وأعربت إدارة قصر ثقافة البداري برئاسة السيد محمد أبو رحمة عن شكرها للمتحدث محمد أبوعثمان على مشاركته المفيدة والقيمة في هذه الندوة الثقافية. وأشارت إلى أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في تعزيز التنمية البشرية وتعزيز قدرات الطلاب في مجال الدراسة وتحقيق النجاح الأكاديمي.

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية