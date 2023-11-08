زيلينسكي يتهم الغرب بفشل القوات الأوكرانية في هجومها المُضاد

أعلن الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، أن قوات كييف ستقوم بمُحاولات هجومية جديدة في عامي 2023 و2024، مُحملًا الغرب مسؤولية فشل الهجوم المُضاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال زيلينسكي وفقًا لوكالة "رويترز": "لدينا خطة. لدينا مدن محددة للغاية، واتجاهات محددة للغاية نسير فيها".

وفي الوقت نفسه، أقر زيلينسكي "بالتقدم البطيء للهجوم المضاد"، وألقى باللوم في الفشل على الغرب الذي، في رأيه، لم يرسلوا ما يكفي من الأسلحة إلى كييف.

وتُحاول القوات الأوكرانية التقدم في عدة اتجاهات للشهر الخامس على التوالي دون أي نتيجة تذكر، حيث أرسلت إلى المعركة ألوية دربها حلف "الناتو" ومسلحة بمعدات أجنبية.

واعترف القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، بفشل أوكرانيا. وأكد في مقال لمجلة "الإيكونوميست"، أن القوات الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود.

صحيفة أوكرانية تكشف عن مُنافس خطير لـ "زيلينسكي" في الرئاسة

قد يُصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية "فاليري زالوجني"، مُنافسًا خطيرًا للرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي"، في الصراع على السُلطة، حسبما أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، مساء الجمعة.

وأضافت الصحيفة أن المقال الذي نشره القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني في مجلة "الإيكونوميست" حول فشل الهجوم الأوكراني وانسداد الأفق في الجبهة، بالإضافة للمقال الذي نشر قبل ذلك في مجلة "تايم" حول الخلافات بين فلاديمير زيلينسكي وفريقه من جهة وبين قيادة الجيش من جهة أخرى حول استراتيجية الحرب، أثارت نقاشا في الدوائر السياسية الأوكرانية حول نوايا زالوجني الترشح للرئاسة".

وأشارت إلى أنه من الواضح أن ظهور المواد في مجلة "تايم" و"الإيكونوميست" ليس عشوائيا ويهدف لإظهار المشاكل الكبيرة المحيطة بــ زيلينسكي على صعيد السياسة الداخلية والخارجية، وكذلك الترويج لــ زالوجني كبديل له.