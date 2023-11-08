ورش رسم علي الوجوه للأطفال بثقافة موشا

أقامت مكتبة آل عابدين بموشا برئاسة ياسر عبداللاه ورشة فنية للأطفال استكمالا لليوم الثقافي الفني للأطفال قدمتها الفنانة نسرين شوقي حنا حيث تم تنفيذ ورشة رسم على الوجوه وأخرى فنية للأطفال بعنوان "ارسم ولون" حيث تم شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين.

يأتى ذلك في إطار سعى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني علي إقامة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى بفرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

بدأت الورشة الفنية حيث امتلأت القاعة بالأطفال الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر للمشاركة في النشاطات الفنية الممتعة. قدمت الفنانة نسرين شوقي حنا شرحًا مفصلاً عن مبادئ الرسم البسيطة، حيث عرضت عليهم أنماطًا مختلفة من الرسومات وأشكالًا هندسية.

تعلم الأطفال خطوة بخطوة كيفية رسم الأشكال البسيطة مثل الدوائر والمربعات والمثلثات، وكيفية ملء هذه الأشكال بألوان مختلفة. تبادل الأطفال الابتسامات والضحكات أثناء ممارسة هذه الفنون، وأبدوا إبداعهم الفريد من خلال إضافة لمساتهم الخاصة في الرسومات التي قاموا بإنشائها.

بعد الانتهاء من ورشة الرسم البسيطة، انتقل الأطفال إلى ورشة "ارسم ولون". خلال هذه الورشة، تعلم الأطفال كيفية استخدام الألوان المختلفة ودمجها بشكل مبدع لإضافة حيوية وجمال للرسومات الخاصة بهم. قدمت الفنانة نسرين نصائح وتوجيهات للأطفال حول كيفية استخدام الألوان بشكل صحيح وكيفية إبراز التفاصيل الصغيرة في الرسومات.

استمتع الأطفال بالتعلم والتجربة والتعبير عن أنفسهم من خلال الفن. وقدمت الفنانة نسرين شوقي حنا المشورة للأطفال الطامحين إلى تطوير مهاراتهم الفنية، وشجعتهم على متابعة شغفهم والتعلم المستمر.

شارك في هذه الورشة العديد من الأطفال الذين جاءوا من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية. تعاون الأطفال واحترموا آراء بعضهم البعض، وتبادلوا الخبرات والمعرفة في مجال الفن. قدمت مكتبة آل عابدين بموشا مثالًا رائعًا للتعليم الأدبي والثقافي للأطفال، حيث يمكن للأطفال استغلال مواهبهم الفنية والتعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي.

بعد انتهاء الورشة، احتفى مكتبة آل عابدين بموشا بجميع الأطفال المشاركين ومنحهم شهادات تقدير لمشاركتهم النشاط الفني. كما أعرب رئيس المكتبة، ياسر عبداللاه، عن سعادته البالغة باستجابة الأطفال ومشاركتهم الفعالة في الورشة الفنية.

إن الورشة الفنية التي نظمتها مكتبة آل عابدين بموشا تعكس التزام المكتبة بتطوير وتوسيع مجال الفن والثقافة لدى الأطفال. تمكن الأطفال من اكتشاف مهاراتهم الفنية وتنميتها من خلال هذه الأنشطة التعليمية الشيقة. يتطلع الأطفال إلى المزيد من الفعاليات الثقافية والفنية المستقبلية التي ستقام في المكتبة.

جانب من ورش رسم علي الوجوه للأطفال

جانب من ورش رسم علي الوجوه للأطفال

جانب من ورش رسم علي الوجوه للأطفال