درويش الأسيوطي يتناول البنية الشعرية في التراث الشعبي الشعري بأسيوط الجديدة

شهدت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة برئاسة شيماء عبدالعال أمسية أدبية متميزة لنادى أدب أسيوط الجديدة برئاسة الشاعر سيد سليم و بإشراف الفنان محمد عبد المجيد ميسرة، وذلك في إطار سعى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني علي تقديم العديد من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى.



أدار الأمسية الشاعر احمد الشافعى مؤسس ورئيس نادى أدب ثقافة أسيوط الجديدة السابق حيث تناول فيها الشاعر والأديب المسرحى درويش الأسيوطي " البنية الشعرية في التراث الشعبي الشعري "



وكما يقول المثل الشعبي «من فات قديمه تاه»، واللى مالوش ماضى مالوش حاضر وقديم الإنسان هو تراثه وتاريخه، فالشخصية المصرية هى حصيلة التقاء ثقافي فريد، وإسهام حضاري فذ، وتاريخ ممتد، تواصلت فيه مصر مع غيرها وأنتجت شخصية مصر التراثية التى نبعت من حواريها وشوارعها وأقاليمها المختلفة ، وأفرزت تفردها وعبقريتها التى ظهرت من خلال كافة أشكال الفنون التراثية التى تزخر بها مصر.. حكايات أبو زيد الهلالى وعاشق المداحين والست خضرة والسقا والأراجوز والحكواتى وع الأصل دور وخليك فاكر مصر جميلة

واضاف الاسيوطي أن التراث الشعبي يتكون من عادات الناس وتقاليدهم وما يُعبرون عنه من آراء وأفكار يتناقلونها جيلاً بعد جيل، وهو استمرار للفولكلور الشعبي كالحكايات الشعبية، والأشعار والقصائد المتغنى بها، وقصص الجن الشعبية، والقصص البطولية، والأساطير، ويشتمل على الفنون والحرف، وأنواع الرقص واللعب، والأغاني، والحكايات الشعرية للأطفال، والأمثال السائدة والألغاز، والمفاهيم الخرافية، والاحتفالات والأعياد الدينية



و من أهم اشكال التراث الشعبي التراث الشعبي الشعرى و هذا ما عرضه درويش الأسيوطي من الفصل الأول من كتابه الأخير "البنية الشعرية في التراث الشعبي الشعري"



وتناول في هذه الجلسة مجمل ملامح بنية الأشكال الشعرية التراثية فالبعض لا يفرق بين العدودة وأغنية الفرح والبعض لا يفرق بين أنواع المربعات والبعض لا يعرف كيف تغنى أغنية الحنين



جاء ذلك بحضور و مداخلات مهمة لمبدعى أسيوط الجديدة الشاعر سيد سليم والأديب محمود صلاح سلام والدكتور جابر عبدالغفار والأديبة عبير كيلاني والشاعر محمد النجار و الفنان محمد شعبان

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية