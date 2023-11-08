قريبًا.. أغنية جديدة لشيرين بعنوان "تيجي نبدل"

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لطرح أحدث أغانيها الفترة المقبلة والتي تحمل اسم "تيجي نبدل"، حيث انتهت من تسجيلها، وهي من كلمات أحمد عزوز وألحان تامر كروان، وتوزيع نابلسي.

وكان قد تم تأجيل حفلين لشيرين، الحفل الأول ضمن فعاليات مهرجان العلا يوم 27 أكتوبر الماضي، والحفل الثاني كان من المقرر إقامته غدًا الموافق 9 نوفمبر ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر 2023 في الكويت، وتم تأجيله تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

أخر أعمال شيرين الغنائية

قدمت الفنانة شيرين عبدالوهاب أغنية أنت البيت، في إعلان بصوتها خلال موسم رمضان 2023، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، حيث تفاجىء الجمهور بعودتها، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.



كما أن أخر أغانيها كانت أغنية "خاصمت النوم"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوزت 37 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع عمرو الخضري.