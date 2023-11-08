مبدعى الفن من الطلاب يقدمون مواهب منفردة بمدرسة رفاعة الطهطاوي بديروط

نظمت مكتبة الطفل والشباب بديروط برئاسة محمد ابوالعيون سلسلة القوافل الثقافية لاكتشاف المواهب بالمدارس، في إطار تفعيل دور الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني في دعم وتنمية المواهب الشابة من خلال اكتشافها بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي ضمن برنامج القوافل الثقافية لإدارة الشئون الثقافية برئاسة الشاعر والمترجم محمد شافع

واصلت مكتبة الطفل والشباب بديروط فعاليات القوافل الثقافية لاكتشاف المواهب الأدبية والفنية بالمدارس وذلك ضمن التعاون بين فرع ثقافة أسيوط ومديرية التربية والتعليم بأسيوط.

وشهدت مدرسة رفاعة الطهطاوي التجريبية للغات بديروط برئاسة احمد سامى نمر العديد من المواهب الأدبية الشابة استمع إليها لجنة التحكيم الشاعر محمود ربيع والشاعر سيد فاروق حيث تم الاستماع الي المواهب الأدبية الشابة ومناقشتها فيما يتعلق باللغويات والقافية الشعرية، بجانب الاستماع الى بعض المربعات الشعرية الجديدة وانتقاء افضل المواهب الأدبية الشابة وذلك استعدادا لانضماهم إلي اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية والأنشطة التي ينظمها القصر



واختتمت فعاليات اللقاء ببعض التواشيح والابتهالات الدينية وفقرات غنائية وتمثيل التي قدمتها الطالبات والتي نالت إعجاب الجميع

جانب من فعاليات القوافل الثقافية

جانب من فعاليات القوافل الثقافية