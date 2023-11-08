مكتبة الأنصار الثقافية بأسيوط تناقش حقوق الطفل ورعايته

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية التوعوية بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

نظمت المكتبة الثقافية بالأنصار برئاسة حمادة عبدالقادر محاضرة تثقيفية بعنوان "حقوق الطفل ورعايته" وذلك بمقر مدرسة الأنصار الابتدائية المشتركة وتهدف المحاضرة إلى زيادة الوعي حول حقوق الطفل وأهمية رعايته. وقد أُلقيت المحاضرة الضوء عن حقوق الإنسان وخبيرة في قضايا الطفل.

تناولت المحاضرة العديد من المواضيع المهمة حول حقوق الطفل، مثل الحق في الحياة والنمو الصحي والتعليم، وحقه في التعبير عن آرائه وتلبية احتياجاته الأساسية. وتم تسليط الضوء على أهمية دور الأسرة والمدرسة في توفير بيئة آمنة ومحفزة للطفل للنمو والازدهار.

كما تم مناقشة قضايا مثل التحرش والعنف ضد الأطفال وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى استعراض التشريعات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وكيفية حمايتها وتطبيقها على المستوى المحلي.

شارك العديد من الأهالي والمعلمين في المحاضرة، حيث أثارت المواضيع المطروحة اهتمامهم وأثرت في توعيتهم حول حقوق الطفل. وتم تخصيص جزء من المحاضرة للأسئلة والنقاش، حيث تمكن الحضور من تبادل الأفكار والاستفسارات مع السيدة سارة.

تعد هذه المبادرة من المكتبة الثقافية بالأنصار خطوة مهمة في تعزيز الوعي الجماعي حول حقوق الطفل، وتشجيع المجتمع على القيام بدوره في توفير بيئة صحية وآمنة للأطفال. ويأمل المنظمون أن تستمر هذه الأنشطة والمحاضرات في المستقبل لتعزيز المعرفة والحماية لصالح الأطفال في المجتمع.

ناقش خلالها خالد مراد حقوق الطفل حيث قدم نبذة تعريفية عن حقوق الطفل ورعايته في التعليم وحق الطفل في المعيشة الصالحة والاكل والشرب والرعاية المتكاملة للطفل وحق الطفل في تقديم الخدمات الصحية المناسبة له كما وجه بعض النصائح الهامة في ضوء حقوق الطفل ورعايته وكيفية توفير كل سبل الرعاية الطبية والتعليمية والثقافية والاجتماعية

حاضر من المحاضرة الثقافية