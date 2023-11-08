"تعليمية دشنا" تكرم المتفوقين والفائزين في مسابقات المحافظة والجمهورية

نظمت إدارة دشنا التعليمية بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين بالشهادة الإعدادية الثانوية والحاصلين على المراكز الأولى في الأنشطة والمسابقات الوزارية بقيادة وفاء محمد رشاد مدير عام الإدارة، وبحضور عدد من مديرى المدارس والاخصائيين الاجتماعيين.

و نقلت وفاء رشاد تهنئة الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وحثهم على مواصلة النجاح وتحفيزهم لتحقيق التفوق باستمرار ليكون جيل قادر على النهوض بمصرنا الحبيبة مشيرة انها حريصة على تكريم المتفوقين والمتميزين علمياً ورعايتهم.

وأضافت ان عدد الطلاب اللذين تم تكريمهم بلغ مايقرب من 140 طالب وطالبة في المراحل الثلاث وألقى عدد من الطلاب أشعار .

وقدمت وفاء رشاد الشكر لكافة الأقسام التي شاركت في المسابقات الوزارية لتظهر الإدارة التعليمية بالمظهر المشرف.