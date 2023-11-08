ضبط عصابة سرقت مخزن بشركة غزل شبين الكوم في المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية ، من ضبط تشكيل عصابى قام بسرقة مخزن لبيع بكر خيط غزل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط تشكيل عصابي متهم بسرقة مخزن بشركة غزل شبين الكوم في المنوفية



وكانت البداية بتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، يفيد بسرقة مخزن بشركة غزل شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

على الفور قرر مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية ، تشكيل فريق بحث برئاسة ،رئيس مباحث قسم شبين الكوم و معاون أول مباحث قسم شبين الكوم ومعاون مباحث القسم وتم ضبطهم ، حيث تبين من المعلومات والتحريات قيام 3 أشخاص - "لإثنين منهم معلومات جنائية"، بسرقة بكر خيط غزل من داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، مستخدمين سيارة ملاكى و3 سيارات نقل تابعين لإحدى شركات الشحن قيادة 3 سائقين- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية "حسن النية".



وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المخزن المشار إليه إثر خلافات مالية، وأرشدوا عن جميع المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.