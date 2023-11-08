الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط عصابة سرقت مخزن بشركة غزل شبين الكوم في المنوفية

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية ،  من ضبط تشكيل عصابى قام بسرقة مخزن لبيع بكر خيط غزل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

txt

القبض على 3 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار في المنوفية

txt

أمن المنوفية يضبط 3 تجار مخدرات بهيريون وسلاح ناري

ضبط تشكيل عصابي متهم  بسرقة مخزن بشركة غزل شبين الكوم في المنوفية


وكانت البداية بتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من  مأمور قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، يفيد بسرقة مخزن بشركة غزل شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

على الفور قرر مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية ،  تشكيل فريق بحث برئاسة ،رئيس مباحث قسم شبين الكوم  و معاون أول مباحث قسم شبين الكوم ومعاون مباحث القسم وتم ضبطهم ، حيث تبين من المعلومات والتحريات قيام 3 أشخاص - "لإثنين منهم معلومات جنائية"، بسرقة بكر خيط غزل من داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، مستخدمين سيارة ملاكى و3 سيارات نقل تابعين لإحدى شركات الشحن قيادة 3 سائقين- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية "حسن النية".


وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المخزن المشار إليه إثر خلافات مالية، وأرشدوا عن جميع المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مواد متعلقة

إحالة أوراق صاحب ورشة خراطة لفضيلة مفتى الجمهورية

خلاف علي ملكية محل ..مصرع شاب في مشاجرة مع 2آخرين بشبرا الخيمة

رطمته بالحائط .. مصرع رضيع على يد مربية في شبرا الخيمة

طعنته بسكين المطبخ .. حبس ربة منزل شرعت في قتل زوجها بالقليوبية

كنت بدافع عن نفسي.. المتهمة بشروع قتل زوجها بكفر شكر

مصروف البيت يدفع ربة منزل للشروع في إنهاء حياة زوجها بكفر شكر

حبس المتهم بترويج الهيروين في بنها

المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير الأختام في بنها
الجريدة الورقية