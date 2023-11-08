الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الصحة الفلسطينية: تلقينا 2550 بلاغًا عن مفقودين بينهم 1350 طفلًا في غزة

وزارة الصحة الفلسطينية
وزارة الصحة الفلسطينية

تلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عدد 2550 بلاغًا عن مفقودين بينهم 1350 طفلًا، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

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ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 10569 شهيدا بينهم 4324 طفلا، وذلك حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ونقلته “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، اليوم الأربعاء. 

دخل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، في نوبة بكاء شديدة خلال حديثه  عن ضحايا العدو الإسرائيلي، وما يتعرض له الأطفال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعرضت فضائية "ten"، أول أمس الاثنين، مقطع فيديو يوثق لحظة انهمار رئيس وزراء فلسطين بالبكاء.

وقال باكيا: "الأطفال تقوم بكتابة الأسماء على اليد، حتى يتم التعرف على الجثامين بعد الاستشهاد"، متابعًا: "أن وزير التراث الإسرائيلي، لم يكتفِ بـ 10000 شهيد، وأكثر من 25 ألف جريح، ولكن يريد إبادة جماعية بغزة".

وأكد رئيس وزراء فلسطين، أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بقتل الأطفال في غزة بالقنابل.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، 66 فلسطينيًا من أنحاء الضفة الغربية، وغالبيتهم من مدينة "القُدس" المُحتلة. 

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