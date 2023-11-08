الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التعليم العالي يغادر إلى باريس للمشاركة في مؤتمر اليونسكو

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

غادر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، اليوم الأربعاء، متجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس للمُشاركة فى أعمال الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو.

وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع جنوب السودان

وزير التعليم العالي يستقبل رئيس جامعة أدنبرة نابيير الإسكتلندية

وتعقد خلال الفترة من 7 حتى 22 نوفمبر الجاري بمقر المنظمةِ بباريس، بمشاركة وفود الدول الأعضاء وممثلي عدد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

وزير التعليم العالي يلقي كلمة مصر 

وسوف يُلقى وزير التعليم العالي كلمة جمهورية مصر العربية، والذي يؤكد فيها على الدعم الكامل لترشيح د.خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام المنظمة، فضلاً عن عقد لقاءات مع عدد من المُشاركين؛ بهدف تعزيز التعاون بين مصر والدول المُشاركة فى المؤتمر العام، خاصًة فى مجالات التربية والعلوم، والثقافة، بما يخدم أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، كما تتميز هذه الدورة بمناقشات رفيعة المستوى حول كيفية مواجهة اليونسكو للتحديات العالمية الكبرى التي يمثلها التغير المناخي والتقنيات الجديدة.

ومن المُقرر أيضًا أن يشارك وزير التعليم العالي في الاجتماع التنسيقي الثالث عشر للدول الأعضاء في الإيسيسكو. 

جدير بالذكر أن المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو يقوم بتحديد سياسات المنظمة وخطوط عملها الرئيسية، فضلاً عن تحديد برامجها وميزانيتها، كما ينتخب أعضاء المجلس التنفيذي، ويعين المدير العام كل أربع سنوات، كما أن منظمة اليونسكو هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تهدف إلى نشر السلام والأمن فى العالم من خلال التعاون الدولى فى مجالات التعليم والعلوم والثقافة، وتضم في عضويتها 193 دولة عضو و11 عضوا منتسبا، إضافة إلى شركاء فى القطاع غير الحكومي والحكومي الدولي والقطاع الخاص.

مواد متعلقة

الكلية الملكية للجراحين: "جامعة القاهرة تقدِّمُ نموذجًا أكاديميًا رائدًا"

عميد طب القاهرة: "استمرار إقامة علاقات شراكة مع جامعات مرموقة"

إعداد ميثاق أخلاقي طبي لتدريسه في جامعة القاهرة

جنوب السودان: تطور ملحوظ لمؤسسات التعليم العالي في عهد السيسي

مجلس جامعة حلوان يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

تقديم الدعم الكامل للطلاب السودانيين الدارسين في الجامعات المصرية

وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع جنوب السودان

12 معلومة عن جامعة القاهرة الدولية في 6 أكتوبر

الجريدة الورقية