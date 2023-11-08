شهدت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، تباينا، على مستوى جميع الأنواع بالرغم من تراجع بعض الأصناف كـ الفاصوليا والتي سجلت اليوم نحو ما بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو (شوال - تكنة بلاستيك).

في هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء بسوق العبور للجملة، وتحرص الوفد على تقديم المعلومات كافة التي يحتاجها ويهتم بها متابعوها والوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية، لاسيما أسعار الخضراوات، لاهتمام ربات البيوت بهذا الشأن بشكل يومي، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور للجملة

الخضروات

سعر الطماطم بين 5 : 10 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطس بين 9 : 14 جنيهًا للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 15 : 20 جنيهًا للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 3 : 6 جنيهات (قفص).

سعر الجزر بدون عروش من 5 : 11 جنيهًا.

سعر الفاصوليا من 4 : 6 جنيهات للكيلو (شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 2 : 4 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 7 : 11 جنيهًا للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 6 : 11 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 5 : 9 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي صوب من 9 : 15 جنيهًا للكيلو

سعر الفلفل الألوان من 22 : 30 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 4 : 5 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الخيار صوب 8 : 12 جنيهًا للكيلو (قفص).

سعر الخيار بلدي 3 : 6 جنيهات للكيلو (قفص).

أسعار البامية من 31 : 35 جنيهًا للكيلو (مقطف خوص).

أسعار البسلة 20 : 24 جنيهًا للكيلو.

أسعار السبانخ من 8 : 12 جنيهًا للكيلو

سعر القلقاس بين 8 : 9 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطا بين 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو (شوال).

أسعار الثوم من 23 : 40 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 3 : 5 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار القثاء 4.5 : 5.5 جنيه للكيلو (قفص).

سعر بصل أخضر 10 جنيهات (الرابطة).

سعر خس 5 جنيهات (الرابطة).

سعر خس الكابوتشي 3 : 5 جنيهات (الرابطة).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (الواحدة 3 كيلو).

سعر كرنب سلطة 10 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر كرنب أحمر 15 جنيهًا (الواحدة كيلو)

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر البروكلي 5 : 10 جنيهات.

سعر فجل أحمر 3 : 4 جنيهات (الرابطة كيلو)

شبت 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

جرجير 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).

سجل سلق 7.5 جنيه للكيلو (10 رابطة كيلو).

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (الواحدة 6 كيلو).

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (كرتونة 2 كيلو).