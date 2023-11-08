حضري كيكة القهوة الباردة واستمتعي بمذاق لذيذ في دقائق

كيكة القهوة الباردة من الوصفات الشهية التي يحبها الجميع، فتتميز القهوة بنكهتها المميزة التي يعشقها البعض، بجانب فوائدها المذهلة لتحسين المزاج وتقوية الذاكرة، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

كيكة القهوة الباردة

طريقة عمل كيكة القهوة الباردة

المقادير

- حليب : كوب (سائل)

- قهوة سريعة الذوبان : 2 ملعقة كبيرة

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- كريمة الخفق : 150 جراماً

- كريم كراميل : 2 ظرف

- قشطة : 100 جراماً

- بسكويت : 200 جم

- ماء : كوب

- كاكاو : ربع كوب

طريقة التحضير

ضعي الحليب، ونصف كمية القهوة، والسكر في وعاء وحركي حتى تذوب القهوة.

أضيفي كريمة الخفق، واخفقي الخليط جيداً حتى تحصلي على كريمة ناعمة.

أضيفي الكريم كراميل والقشطة، وأعيدي الخفق حتى تتجانس المكونات تماماً.

اخلطي الماء مع نصف كمية القهوة المتبقية في وعاء جانبي صغير، ثم غمّسي قطع البسكويت في المزيج ووزعيها في طبق بايركس كطبقة أولى.

ضعي كمية من الكريمة ووزعيها بالتساوي فوق الطبقة الأولى، وكرري الخطوة حتى تحصلي على عدة طبقات من البسكويت والكريمة.

رشي الكاكاو على الوجه.

أدخلي الطبق إلى الثلاجة لحوالي 4 ساعات حتى تبرد الكيكة وتتماسك وقدميها باردة.

فوائد القهوة

تدعم صحة الكبد

يمكن للقهوة أن تحافظ على صحة الكبد وتحمي الجهاز الهضمى من الأمراض، تشير الأبحاث الجديدة إلى وجود صلة بين استهلاك القهوة وخطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، ومجموعة من أمراض الكبد التي يمكن أن تؤدي إلى التليف وتليف الكبد والسرطان.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

قد يساعد شرب القهوة في الوقاية من قصور القلب، وهو حالة مرضية تحدث عندما يواجه القلب صعوبة في ضخ ما يكفي من الدم إلى الجسم. حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن شرب ثلاثة الى أربعة فناجين من القهوة مرتبطاً بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة القلبية.

مكافحة مرض الزهايمر

يسبب مرض الزهايمر مشكلة في الدماغ تدمر الذكريات ومهارات التفكير، مما يجعل من الصعب القيام حتى بأبسط المهام، وارتبط شرب القهوة بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، واكتشفت احدى الدراسات أن شرب 2-3 فناجين من القهوة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف والزهايمر بنسبة 65%.

تحسين الحالة المزاجية

تؤثر القهوة على الحالة المزاجية للأفراد بفعل احتوائها على مادة مادة الكافيين وهي منشط طبيعي للجهاز العصبي المركزي المسؤول على محاربة التعب وزيادة مستويات الطاقة، ومادة البروبيوتيك التي تقلل من الاكتئاب وحالات المزاج السيئة والتقليل من التعب الذهني وتحسين اليقظة، كما أن القهوة نفسها تحتوي على البريبايوتكس التي تعزز تكوين الأحماض الدهنية والناقلات العصبية التي تعزز الصحة العقلية.