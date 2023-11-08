"القابضة للمياه" تتابع التشغيل التجريبي لمحطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد الدكتور محمد عبد المنعم استشاري الشركة القابضة للمياه والمهندس اشرف شاهين رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالقابضة للمياه، والمهندس تامر رفقى بقطاع التشغيل والصيانة بالقابضة للمياه لعقد اجتماع لمتابعة التشغيل التجريبي لمحطه معالجه صرف صحي عرب المدابغ بطاقة تصميميه 60الف م3يوم.. للتغلب على التصرفات الزائدة من مدينة أسيوط بالكامل وقريتي درنكة والتي من المتوقع دخولها الخدمه في نهايه العام الحالي.

عقب ذلك المرور الميداني علي منشات المحطه ووحدات المعالجه والتى تم تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع