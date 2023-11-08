نائب محافظ الإسكندرية يتفقد معامل ابى الدرداء بالاسكندرية

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، ترافقها الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، المعامل الرئيسية بأبي الدرداء، الأربعاء، لمتابعة سير العمل بها.





يتم من خلال المعامل الرئيسية اتاحة 9 مهام رئيسية، تتضمن تحليل كل العينات الخاصة بالمياه والأغذية، حيث يتم الكشف عن السموم والأملاح والمعادن الثقيلة ومتبقيات المبيدات والألوان الصناعية ونسب الدهون بالعينات المختلفة، كما يتم ايضًا الكشف عن أي غش في العينات المختلفة.

واوضحت مديرية الصحة أنه تحتوي المعامل الرئيسية على عدة معامل من ضمنها: معمل خاص بالألبان ومعمل بكتريولوجي مياه ومعمل بكتريولوجى أغذية ومعمل مياه كيماوي ومعمل سموم ومعمل متفرقات، ومعمل المخدرات للأفراد ويعمل بها أكثر من ٢٠٠ فرد من بين أطباء وكيميائيين وصيادلة وفنيين.